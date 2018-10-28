Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
رياضة

بعد الهزيمة المذلة.. ريال مدريد يتجه لإقالة لوبيتيغي

رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز

قالت صحيفة ماركا الإسبانية الأحد إن ريال مدريد يتجه لإقالة مدرب الفريق جوليان لوبيتيغي بعد الهزيمة الثقيلة أمام غريمه التقليدي برشلونة في الكلاسيكو بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وأضافت الصحيفة واسعة الانتشار في مدريد أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز من المقرر أن يناقش هذا الموضوع مع المسؤولين في النادي الملكي خلال الساعات المقبلة.

وتابعت أنه من المرجح بشكل متزايد أن يشهد يوم الاثنين الإعلان عن التعاقد مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي الذي أقيل من تدريب تشيلسي بداية الموسم الجاري.​

وأشارت الصحيفة إلى أن في حال لم يتم الإعلان عن المدرب الجديد الاثنين فإن لاعب الفريق السابق سانتياغو سولاري سيتولى مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت خلال مباراة الكأس ضد مليلية الأربعاء المقبل.

وكان ريال مدريد تعرض لهزيمة مذلة أمام برشلونة (1-5) في مباراة الكلاسيكو التي جمعتهما الأحد على ملعب كامب نو ضمن مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم.

Back to top
XS
SM
MD
LG