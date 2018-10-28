بعد الهزيمة المذلة.. ريال مدريد يتجه لإقالة لوبيتيغي

قالت صحيفة ماركا الإسبانية الأحد إن ريال مدريد يتجه لإقالة مدرب الفريق جوليان لوبيتيغي بعد الهزيمة الثقيلة أمام غريمه التقليدي برشلونة في الكلاسيكو بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وأضافت الصحيفة واسعة الانتشار في مدريد أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز من المقرر أن يناقش هذا الموضوع مع المسؤولين في النادي الملكي خلال الساعات المقبلة.

وتابعت أنه من المرجح بشكل متزايد أن يشهد يوم الاثنين الإعلان عن التعاقد مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي الذي أقيل من تدريب تشيلسي بداية الموسم الجاري.​

Lopetegui is on his way out of @realmadriden 🔜



And Antonio Conte is on his way in!



The Italian could arrive in the Spanish capital on Monday



👇https://t.co/OF6YKejDuK pic.twitter.com/Npcos8xbDB — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) October 28, 2018

وأشارت الصحيفة إلى أن في حال لم يتم الإعلان عن المدرب الجديد الاثنين فإن لاعب الفريق السابق سانتياغو سولاري سيتولى مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت خلال مباراة الكأس ضد مليلية الأربعاء المقبل.

وكان ريال مدريد تعرض لهزيمة مذلة أمام برشلونة (1-5) في مباراة الكلاسيكو التي جمعتهما الأحد على ملعب كامب نو ضمن مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم.