بعد العلامة الزرقاء.. فيسبوك يصنف مصداقية مستخدميها

بعد العلامة الزرقاء من فيسبوك لتوثيق الحسابات، طورت الشبكة الاجتماعية على الإنترنت نظاما جديدا لتصنيف مصداقية المستخدمين.

وقالت مديرة الإنتاج في فيسبوك تيسا ليونس إن الشركة طورت نظاما لتصنيف مستخدميها بناء على مصداقيتهم للتصدي للمعلومات المضللة.

اقرأ أيضا:لماذا حذفت فيسبوك وتويتر وغوغل حسابات إيرانية؟

وأوضحت ليونس في تصريحات لصحيفة واشنطن بوست أن فيسبوك طورت نظام التصنيف العام الماضي.

وليونس مكلفة بالجهود التي تقوم بها الشركة لتحديد الجهات المضللة عبر صفحات أو حسابات في فيسبوك.

اقرأ أيضا: فيسبوك: أوقفنا 650 صفحة مرتبطة بإيران وروسيا

ويقيس التصنيف مصداقية المستخدمين وفق مقياس بتدرج من صفر إلى واحد.

وأشارت ليونس إلى أنه "في بعض الأحيان تصلنا تبليغات تستهدف منشورات إما لأن المستخدم يختلف بالرأي مع ما ورد فيها، أو في بعض الأحيان باستهداف صفحات أو ناشرين محددين للإضرار بهم".

لكن البعض يشعر بالقلق بسبب الغموض حول الآلية المعتمدة لتحديد مدى مصداقية المستخدم.