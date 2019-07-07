بعد الخروج من كأس إفريقيا.. تحرك في البرلمان المصري

قدم البرلماني المصري عبد الحميد كمال طلب إحاطة حول ما أسماه "إهدار المال العام" داخل منظومة كرة القدم المصرية وذلك بعد خروج المنتخب المصري من كأس الأمم الإفريقية على يد جنوب إفريقيا في دور الـ 16، حسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وقال النائب في طلبه :"بالرغم من تقديم جميع التسهيلات والدعم الشعبي والرسمي ماليا ومعنويا لمنظومة كرة القدم ... إلا أنه ظهرت مشاكل تنظيمية وإهدار في المال العام في بيع التذاكر في السوق السوداء".

وتحدث النائب أيضا عن ملاحظات حول خروج المنتخب من الدور الأول من كأس العالم العام الماضي وعدم حل المشاكل التي حدثت من اللاعبين.

وانتقد كمال التعاقد مع المدرب المكسيكي خافيير أغيري الذي اتهم في قضية تلاعب بالنتائج في مباريات في الدوري الإسباني.

وخسر المنتخب المصري بهدف مقابل لا شيء في الدور الثاني من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر.

وبعد الخسارة، تقدم رئيس اتحاد كرة القدم هاني أبو ريدة باستقالته بعد أن أقال المكسيكي أغيري.