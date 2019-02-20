فيديو.. إيرانيون يهاجمون دورية لشرطة الآداب

هاجمت مجموعة من الإيرانيين سيارة تابعة لشرطة الآداب في طهران الأسبوع الماضي، بعد اعتقالها شابتين بسبب "ارتدائهما" الحجاب بشكل غير لائق، وفقا لوسائل إعلام حكومية وناشطين.

وذكر تقرير لوكالة "إرنا" المملوكة للدولة أن عناصر الأمن أطلقوا النار في الهواء لتفريق حشد من المحتجين الذين تمكنوا من إلحاق أضرار مادية بسيارة تابعة للشرطة.

وأضافت نقلا عن مسؤول في الشرطة لم تذكر اسمه أن الحادث وقع في 15 شباط/فبراير الجاري في حي نارماك شرق طهران، حيث يعيش الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد.

وبدأت المواجهات بعد قيام مجموعة من الناس بمنع عناصر شرطة الآداب من اقتياد الشابتين بعيدا.

وانتهت المواجهة بعدما رضخت الشرطة لمطالب المحتجين وأطلقت سراح الشابتين، وفقا للوكالة.

وأظهر شريط فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يطلقون أبواق سياراتهم في احتجاج واضح على الشرطة، فيما سمع رجل يصرخ "دعها تذهب!" كما أحاطت مجموعة من الناس بسيارة الشرطة، ثم سمع صوت طلقات نارية.