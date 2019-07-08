بعد إقالة محافظ البنك المركزي.. الليرة التركية تتراجع

انخفضت الليرة التركية بنحو 2 بالمائة مقابل الدولار، بعدما أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي بسبب خلافات حول خفض أسعار الفائدة.

في مرسوم رئاسي صدر السبت، استبدل أردوغان مراد سيتينكايا بمراد أويسال، نائب محافظ البنك المركزي. ولم يوضح المرسوم سبب الإقالة.

وانخفضت قيمة الليرة إلى 5.73 مقابل الدولار الاثنين.

يشار إلى أن أردوغان انتقد البنك المركزي مرارًا لأنه أبقى أسعار الفائدة مرتفعة.

وقالت صحيفة حريت إن المحافظ رفض دعوات الرئيس لخفض سعر الفائدة، والذي يبلغ حاليا 24 بالمائة.

قال أويسال، المحافظ الجديد، إن البنك المركزي سيواصل "تطبيق أدوات السياسة النقدية بشكل مستقل" من أجل استقرار الأسعار.

كان من المقرر أن تنتهي فترة ولاية سيتينكايا- ومدتها أربع سنوات- العام المقبل.