بعد أشهر من القيود.. باكستان تعيد فتح مجالها الجوي

أعلنت باكستان إعادة فتح مجالها الجوي أمام الطيران المدني الثلاثاء بعد أشهر من القيود على خلفية الأزمة مع الهند في وقت سابق هذا العام.

وقالت سلطة الطيران المدني الباكستانية في بيان "تم فتح المجال الجوي الباكستاني لكل أنواع الطيران المدني بتأثير فوري".

وأكد مسؤول في سلطة الطيران المدني هذا القرار لوكالة رويترز.

وكانت باكستان قد أغلقت مجالها الجوي في فبراير بعد أزمة مع الهند بدأت في أعقاب هجوم انتحاري في كشمير أسفر عن مقتل 40 من قوات الأمن الهندية.

وشنت طائرات هندية غارة داخل باكستان واستهدفت ما وصفته نيودلهي بأنه معسكر تدريبي لجماعة جيش محمد المتشددة التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري.

وردا على ذلك، شنت باكستان ضربة جوية انتقامية وخاضت طائرات من البلدين معركة ضارية في سماء كشمير أُسقطت خلالها طائرة هندية وأُسر قائدها.

ووسط ضغوط دولية لإنهاء النزاع، أعادت باكستان الطيار وتوقفت الضربات الجوية، لكن التوترات ظلت مرتفعة مع تبادل الجانبين لنيران المدفعية بشكل منتظم في كشمير.

كما أبقت باكستان منذ ذلك الحين جزءا من مجالها الجوي مغلقا أمام حركة الطيران الدولية، مما عطل الرحلات الجوية إلى الهند وأجزاء أخرى من المنطقة.