عودة شقيق العاهل السعودي إلى الرياض

أكد أمراء في الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية أن الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود عاد إلى الرياض، بعد عدة أشهر من تواجده في بريطانيا.

وقال الأمير فيصل بن تركي بن فيصل في تغريدة الثلاثاء "وصول سيدي ووالدي الأمير أحمد ابن عبد العزيز، الحمد لله على سلامتكم سيدي وأسفرت و أنورت الرياض".

وصول سيدي و والدي الأمير أحمد ابن عبدالعزيز ، الحمدلله على سلامتكم سيدي و أسفرت و أنورت الرياض .. pic.twitter.com/CTCd4Q6Mj7 — فيصل بن تركي بن فيصل (@808Faisal) October 30, 2018

وتأتي عودة الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود، وهو شقيق العاهل السعودي الملك سلمان وعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في ظل أزمة حادة وانتقادات دولية تواجهها الرياض على خلفية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وشغل الأمير أحمد بن عبد العزيز (76عاما) منصب وزير الداخلية في السعودية في 2012، وهو الابن الـ31 للعاهل السعودي الراحل الملك عبد العزيز.