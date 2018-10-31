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عودة شقيق العاهل السعودي إلى الرياض

الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود

أكد أمراء في الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية أن الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود عاد إلى الرياض، بعد عدة أشهر من تواجده في بريطانيا.

وقال الأمير فيصل بن تركي بن فيصل في تغريدة الثلاثاء "وصول سيدي ووالدي الأمير أحمد ابن عبد العزيز، الحمد لله على سلامتكم سيدي وأسفرت و أنورت الرياض".

وتأتي عودة الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود، وهو شقيق العاهل السعودي الملك سلمان وعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في ظل أزمة حادة وانتقادات دولية تواجهها الرياض على خلفية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وشغل الأمير أحمد بن عبد العزيز (76عاما) منصب وزير الداخلية في السعودية في 2012، وهو الابن الـ31 للعاهل السعودي الراحل الملك عبد العزيز.

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