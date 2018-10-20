بالصور.. بعثة لاستكشاف أعمق أعماق العالم

للمرة الأولى، سيكون بوسع البشر زيارة أعمق نقطة في قاع كل من المحيطات الخمسة مستخدمين غواصة تتسع لشخصين، صممت لتكون قادرة على مقاومة الضغط الهائل على عمق أكثر من تسعة كيلومترات تحت سطح الماء.

وقال المستكشف الذي سيقود الغواصة فيكتور فيسكوفو "بعد أن تغادر سفينة الدعم وتتجه صوب أعمق مناطق المحيط، وهي مصنوعة من التيتانيوم وغيره من المواد ذات القدرات الخاصة، سيمكنها الغوص إلى الأعماق".

وقالت شركة ترايتون سابمارينز المصنعة للغواصة ومقرها فلوريدا على موقعها الإلكتروني إنها الغواصة الوحيدة الحاصلة على اعتماد لحمل البشر إلى أعماق تصل إلى 11 ألف متر.

وستقوم قناة ديسكفري آند ساينس التلفزيونية بتصوير المهمة بأكملها من أجل مشروع يعرف باسم "الكوكب العميق" سيتم بثه في 2019.