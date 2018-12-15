الدوري الإسباني: فوز ريال وأتلتيكو

حقق ريال مدريد فوزا باهتا على جاره المتواضع رايو فايكانو بهدف مقابل لا شيء السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وعزز ريال مدريد رصيده في المركز الثالث مؤقتا مع 29 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد وبرشلونة.

وقبل بداية المباراة، رفع صانع ألعاب ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش (33 عاما) جائزة الكرة الذهبية أمام أنصار الفريق، فوقف له الجمهور تحية لإنجازه.

وكان مودريتش وضع حدا لسيطرة النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو على الجائزة المرموقة للمرة الأولى منذ 10 سنوات، علما بأنه حصد أيضا جائزة أفضل لاعب لعام 2018 التي يمنحها الاتحاد الدولي بالإضافة إلى اختياره أفضل لاعب بحسب استفتاء الاتحاد الأوروبي للعبة.

وسيطر ريال مدريد على مجريات اللعب وافتتح التسجيل مبكرا بواسطة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة بعد تمريرة من لوكاس فاسكيز.

في المقابل، سجل المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان هدفين وصنع آخر ليقود أتلتيكو مدريد إلى فوز ثمين خارج ملعبه على بلد الوليد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومرر غريزمان كرة في العمق باتجاه الكرواتي نيكولا كالينيتش ليفتتح الأخير التسجيل، ثم أضاف الفرنسي الثاني من ركلة جزاء احتسبت بعد اللجوء إلى تقنية الإعادة بالفيديو إثر لمسة يد على كيكو أوليفاس.

لكن بلد الوليد فاجأ ضيفه بهدفين متتالين حمل الأول توقيع فرناندو كاليرو بكرة رأسية ثم لاعب وسط أتلتيكو ساوول نيغويز محولا تسديدة قوية لأينيس أونال.

وأبى غريزمان إلا وان يمنح فريقه النقاط الثلاث قبل نهاية المباراة بـ 11 دقيقة رافعا رصيده إلى ستة أهداف هذا الموسم عندما استغل معمعة داخل منطقة الجزاء ليسدد داخل الشباك.