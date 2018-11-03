بطولة إيطاليا: خماسية لإنترميلان في مرمى جنوى

استعاد إنترميلان المركز الثاني من نابولي بفارق الأهداف، بفوزه على ضيفه جنوى بخماسية نظيفة السبت على ملعب جيوزيبي مياتزا في ميلانو في المرحلة الحادية عشرة.

وبدا أن إنترميلان استعد جيدا لمباراته مع برشلونة الإسباني الثلاثاء في المرحلة الرابعة، الأولى إيابا، للمجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا، بعد خسارة الفريق ذهابا في ملعب نوكامب بهدفين نظيفين.

وافتتح لاعب الوسط روبرتو غاليارديني التسجيل لأصحاب الأرض بكرة أرضية سددها من مشارف الصندوق.

وبعد ثلاث دقائق سجل لاعب الوسط ماتيو بوليتانو الهدف الثاني لإنترميلان.

وحسم غاليارديني مطلع الشوط الثاني المباراة بتسجيله الهدف الثالث.

ورفع ماريو الغلة إلى أربعة أهداف بتسجيله الإصابة الرابعة لإنترميلان.

وختم الاحتياطي ناينغولان المهرجان بتسجيله الهدف الخامس بكرة رأسية.