الدوري الإنكليزي: مان سيتي يتخطى بورنموث

ابتعد مانشستر سيتي خمس نقاط عن منافسه المباشر ليفربول بفوزه على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف السبت في المرحلة الرابعة عشرة من بطولة إنكلترا لكرة القدم.

ورفع سيتي رصيده إلى 38 نقطة من أصل 42 ممكنة بانتظار ما ستسفر عنه مباراة دربي ميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون الأحد في ختام المرحلة.

ويعتبر مانشستر سيتي إلى جانب ليفربول الوحيدين اللذين لم يخسرا حتى الآن منذ مطلع الموسم الحالي علما أن المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أنفيلد في ليفربول انتهت بتعادلهما سلبا.

وسجل أهداف مانشستر سيتي برناردو سيلفا و رحيم ستيرلينغ وايلكاي غوندوغان فيما سجل هدف بورنموث كالوم ويلسون الذي استدعي مؤخرا الى صفوف منتخب إنكلترا.​

وكان مانشستر سيتي ضمن بلوغه الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا، باقتناصه التعادل مع ليون الفرنسي بهدفين لكل منهما الأربعاء.