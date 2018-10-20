بطولة إنكلترا: خماسية لمان سيتي في مرمى بيرنلي

انفرد مانشستر سيتي حامل اللقب مؤقتا بصدارة الدوري الإنكليزي لكرة القدم بعد فوزه الساحق السبت على مضيفه بيرنلي بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في المرحلة التاسعة.

وشهدت المباراة عودة نجم سيتي الدولي البلجيكي كيفن دي بروين الذي دخل في الدقيقة 58 بعد غيابه منذ مطلع الموسم بسبب الإصابة.

وبعدما أهدر لاعبو سيتي عدة فرص، افتتح الأرجنتيني سيرخيو أغويرو التسجيل بيسراه من داخل المنطقة بعد عرضية من أرضية من الإسباني دافيد سيلفا.

وضاعف البرتغالي برناردو سيلفا النتيجة بعد لغط داخل المنطقة نتيجة سقوط الألماني لوروا سانيه ومطالبة لاعبي سيتي بركلة جزاء.

وهز لاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو شباك بيرنلي بتسديدة صاروخية من حافة المنطقة مضيفا الهدف الثالث.

وتابع الجزائري رياض محرز المهرجان مضيفا الهدف الرابع بتسديدة لولبية رائعة من خارج المنطقة سكنت المقص الأيمن لحارس مرمى سيتي السابق جو هارت.

وختم سانيه المهرجان بتسجيله الهدف الخامس بعد عرضية من الجهة اليسرى للظهير الفرنسي بنجامان مندي.