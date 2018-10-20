بطولة إنكلترا: تشلسي يتعادل مع مانشستر يونايتد

حرم لاعب تشلسي روس باركلي فريق مانشستر يونايتد من تحقيق فوزه الأول في الدوري الإنكليزي لكرة القدم على ملعب ستامفورد بريدج منذ 2012، بتسجيله هدف التعادل لتصبح النتيجة هدفين لكل منهما.

وينفرد مانشستر سيتي حامل اللقب مؤقتا بالصدارة بفوز خماسي على بيرنلي.

ورفع سيتي رصيده إلى 23 نقطة مقابل 21 لتشلسي، فيما سيكون بمقدور ليفربول اللحاق بالأول مجددا بحال فوزه على مضيفه هادرسفيلد في وقت لاحق.

وحفلت مباراة تشلسي ويونايتد بالإثارة والندية على امتداد الشوطين، قبل أن يتمكن النادي اللندني في نهاية المطاف من الحفاظ على سجله خاليا من الخسارة هذا الموسم.

واضطر عناصر حفظ الأمن في الملعب إلى التدخل لتهدئة غضب المدرب الحالي لمانشستر يونايتد والسابق لتشلسي البرتغالي جوزيه مورينيو، والذي ثار في وجه احتفالات أفراد الجهاز الفني لفريق المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري ولا سيما مساعده ماركو إياني.