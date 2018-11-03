بطولة إسبانيا: ليغانيس يتعادل مع أتلتيكو مدريد

انتزع ليغانيس نقطة ثمينة من ضيفه أتلتيكو مدريد، بتعادله وإياه بهدف لكل منهما السبت في انطلاق منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليحول دون تمكنه من تصدر الترتيب وإن موقتا.

وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف لمهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان من تسديدة حرة مباشرة من مسافة نحو 25 مترا في الدقيقة 69، سجل بها هدفه الثالث في الليغا هذا الموسم.

الا أن ليغانيس تمكن من التعديل عبر غيدو كارييو في الدقيقة 82، بتسديدة قوية بيسراه من مسافة قريبة.

وتقدم أتلتيكو إلى المركز الثاني موقتا برصيد 20 نقطة، بفارق نقطة خلف برشلونة حامل اللقب الذي يحل في وقت لاحق ضيفا على رايو فايكانو.