بطولة إسبانيا: خسارة جديدة لريال مدريد

تلقى ريال مدريد بطل أوروبا في المواسم الثلاثة الماضية، خسارة ثالثة في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بسقوطه أمام ضيفه ليفانتي بهدفين مقابل هدف السبت في المرحلة التاسعة، في مباراة حطم فيها الرقم القياسي لأطول فترة عقم تهديفي في تاريخه.

وسجل إصابتي الفائز خوسيه لويس موراليس في الدقيقة السادسة وروجيه مارتي من ركلة جزاء في الدقيقة 13، قبل أن يقلص البرازيلي مارسيلو الفارق في الدقيقة 72، منهيا عقما تهديفيا تاريخيا لفريقه استمر 481 دقيقة.

ويتوقع أن تزيد هذه الخسارة من أزمة يواجهها المدرب جولن لوبيتيغي الذي يقود الفريق الملكي في موسمه الأول خلفا للفرنسي زين الدين زيدان، بعد رحيل الأخير عن الفريق بنهاية الموسم الماضي إثر قيادته إلى سلسلة ألقاب منها دوري الأبطال ثلاث مرات تواليا.

وتأتي هذه الخسارة قبل نحو أسبوع من "الكلاسيكو" المرتقب ضد برشلونة بطل الموسم الماضي في ملعبه كامب نو في المرحلة العاشرة الأحد المقبل.

كما أنها المباراة الخامسة تواليا لريال دون تحقيق أي فوز.

لكن لوبيتيغي أكد أنه متحمس وواثق من فريقه "أكثر من أي وقت".

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 14 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة أمام ليفانتي الذي أصبح سابعا مؤقتا.

وتعادل فالنسيا مع ضيفه ليغانيس بهدف لخوسيه لويس غايا مقابل هدف لجيرار غومباو من ركلة جزاء.