صور.. إصابة ميسي قبل أسبوع من الكلاسيكو

خرج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة مصابا في الشوط الأول من مواجهة أشبيلية السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد سقوطه على يده وذلك قبل أسبوع من المواجهة المنتظرة مع غريمه ريال مدريد.

ومرر ميسي كرة حاسمة لزميله البرازيلي فيليب كوتينيو افتتح منها التسجيل، قبل أن يهز أفضل لاعب في العالم خمس مرات، الشباك بدوره، بيد أنه تعرض لإصابة بيده بعد سقوطه إثر احتكاك مع أحد لاعبي الفريق الخصم.

وبقي ميسي على الأرض يتلوى من الألم ثم خضع لعلاج على خط الملعب قبل أن يستبدله مدربه إرنستو فالفيردي بالفرنسي عثمان ديمبيلي في الدقيقة 26.