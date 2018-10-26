بطولة إسبانيا: إسبانيول يتصدر مع برشلونة مؤقتا

لحق إسبانيول بجاره الكاتالوني برشلونة حامل اللقب إلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتا بتعادله مع مضيفه بلد الوليد بهدف لكل منهما الجمعة في افتتاح المرحلة العاشرة.

وكان إسبانيول في طريقه إلى تحقيق فوز غال وانتزاع الصدارة عندما تقدم بهدف لبورخا إغليسياس في الدقيقة 20، لكن بلد الوليد أدرك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عبر الإيطالي دانييلي فيردي من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة.

وهو التعادل الثالث لإسبانيول هذا الموسم والثاني في مبارياته الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة، فرفع رصيده إلى 18 نقطة بفارق الأهداف أمام جاره الكاتالوني برشلونة الذي يستقبل الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد على ملعب كامب نو الأحد.