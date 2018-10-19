بطولة إسبانيا: ألافيس ينتزع الصدارة

واصل ديبورتيفو ألافيس بدايته الجيدة هذا الموسم وانتزع الصدارة مؤقتا بفوزه الثمين على مضيفه سلتا فيغو بهدف مقابل لا شيء الجمعة في افتتاح المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين ديبورتيفو ألافيس بفوزه الثاني تواليا والخامس هذا الموسم، إلى لاعب وسطه توماس بينا الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 58 بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة إثر تمريرة من فيكتور لاغوارديا.

ورفع ديبورتيفو ألافيس رصيده إلى 17 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام إشبيلية المتصدر السابق الذي يحل ضيفا على برشلونة حامل اللقب السبت، فيما تجمد رصيد سلتا فيغو عند 10 نقاط وبقي في المركز العاشر.