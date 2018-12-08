الدوري الإسباني: فوز أتلتيكو وتعادل إشبيلية

فشل إشبيلية في استعادة صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم ولو مؤقتا بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه فالنسيا بهدف لكل منهما.

ويعد هذا التعادل الرابع لإشبيلية في الموسم الحالي مقابل ثمانية انتصارات وثلاث هزائم فرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف برشلونة الذي يحل ضيفا على جاره الكاتالوني إسبانيول لاحقا.

وعاد أتلتيكو مدريد إلى سكة الانتصارات التي غابت عنه في مباراتيه الأخيرتين محليا عندما تغلب على ضيفه ديبورتيفو ألافيس، مفاجأة الموسم، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء السبت في المرحلة الخامسة عشرة من الليغا.

وعانى أتلتيكو لتحقيق الفوز وانتظر الدقائق الأخيرة لتأمينه بعدما افتتح التسجيل عبر الكرواتي نيكولا كالينيتش، قبل أن يضيف الفرنسي أنطوان غريزمان ورودري الهدفين الثاني والثالث.

في المقابل، حقق فالنسيا التعادل التاسع هذا الموسم كأكثر الفرق في الليغا سقوطا في فخ التعادل ورفع رصيده عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.