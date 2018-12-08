بطولة ألمانيا: فوز دورتموند وبايرن

تابع بوروسيا دورتموند سلسلة انتصاراته في الدوري الألماني لكرة القدم بحسمه دربي إقليم الرور أمام جاره ومضيفه شالكه بهدفين مقابل هدف السبت.

وواصل بايرن ميونيخ حامل اللقب صحوته وانتزع المركز الثاني موقتا بفوز كبير على ضيفه نورمبرغ بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الألماني.

وعزز بوروسيا دورتموند موقعه في الصدارة برصيد 36 نقطة.

وسجل هدفي دورتموند الدنماركي توماس ديلايني والإنكليزي جايدون سانشو مقابل هدف للإيطالي دانيال كاليوري.

فيما سجل للنادي البافاري هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين والفرنسي فرانك ريبيري هدفا.