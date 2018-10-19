بطولة ألمانيا: فوز عريض لفرانكفورت

واصل إينتراخت فرانكفورت صحوته عندما عمق جراح ضيفه فورتونا دوسلدورف بالفوز عليه بسبعة أهداف مقابل هدف بينها خماسية للدولي الصربي الواعد لوكا يوفيتش الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل يوفيتش خماسيته في الدقائق 26 و34 و55 و69 و72، وأضاف سيباستيان هالر ثنائية في الدقيقتين 20 من ركلة جزاء و50، فيما سجل الكونغولي الديموقراطي دودي لوكيباكيو الهدف الوحيد لدوسلدورف.

وبات يوفيتش (20 عاما و300 يوم) أصغر لاعب يسجل خماسية في مباراة في البوندسليغا، والأول في إينتراخت فرانكفورت يحقق هذا الإنجاز.

وحسم إينتراخت فرانكفورت نتيجة المباراة في صالحه في شوطها الأول بثلاثية في 14 دقيقة، قبل أن يضيف 4 أهداف في الشوط الثاني.