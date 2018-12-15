الدوري الألماني.. رباعية لبايرن ضد هانوفر

قلص بايرن ميونيخ حامل اللقب الفارق مع بوروسيا دورتموند المتصدر إلى ست نقاط مؤقتا بفوزه السهل على مضيفه هانوفر المتواضع بأربعة أهداف مقابل لا شيء السبت في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ورفع بايرن رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، بعد تحقيقه فوزه الثالث تواليا، فيما يلعب غريمه دورتموند في وقت لاحق مع ضيفه فيردر بريمن.

وهذا الفوز الثاني عشر تواليا لبايرن على هانوفر في الدوري، فيما أصبح بايرن أول فريق يهزم هانوفر ست مرات متتالية على أرضه.

وخاض مهاجم بايرن توماس مولر (29 عاما) مباراته الـ 300 في الدوري.

ويملك مولر في رصيده 463 مباراة مع بايرن سجل خلالها 183 هدفا ومرر 156 كرة حاسمة.

وافتتح التسجيل جوشوا كيميش بكرة طائرة بعد تمريرة خلفية من مولر بعد 62 ثانية على بداية المباراة.

وسجل الظهير النمساوي دافيد آلابا الهدف الثاني، وأضاف سيرج غنابري الهدف الثالث، ثم خطف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الرابع.