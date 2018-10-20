بطولة ألمانيا: بايرن يتنفس الصعداء ورباعية لدورتموند

حقق بايرن ميونيخ حامل اللقب في آخر ست سنوات، فوزه الأول في أربع مباريات مخففا حدة الضغوط على مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش، السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وعزز بوروسيا دورتموند صدارته إلى أربع نقاط عن أقرب منافسيه.

وتخطى بايرن عقبة مضيفه فولفسبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما عاد دورتموند برباعية صريحة من أرض فولفسبورغ.

ورفع دورتموند رصيده إلى 20 نقطة، بفارق أربع نقاط عن بايرن الذي أصبح ثانيا مؤقتا، في ظل تعادل الوصيف السابق لايبزيغ مع مضيفه أوغسبورغ سلبا.

وسيكون بمقدور أندية بوروسيا مونشنغلاباخ وفيردر بريمن وهرتا برلين اللحاق ببايرن عندما تلعب لاحقا الست والأحد.

.