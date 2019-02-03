كانديس.. بطلة خارقة أنقذت 70 مشردا

امرأة واحدة تمكنت من إنقاذ عشرات من سكان شيكاغو إبان موجة البرد القارسة التي عصفت بوسط غرب الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

كانديس بين التي تعمل وسيطة عقارية قالت لشبكة "أن بي سي" الأميركية إنها أحست بالقلق بشأن مصير المشردين المنتشرين في شوارع المدينة في خضم موجة البرد.

"الناس كانوا يوزعون (على المشردين) أغطية وطعاما واسطوانات غاز (للتدفئة)"، لكنها رأت أن هذا ليس كافيا وأن بعض المشردين قد لا يتمكنون من النجاة.

وواجه عشرات ملايين لأميركيين درجات حرارة شبه قطبية الأربعاء والخميس الماضيين ما شل الحياة في منطقة الغرب الأوسط الأميركي، وأدى إلى وفاة 21 شخصا على الأقل.

ونجحت بين (34 عاما) في إسكان أكثر من 70 مشردا في أحد فنادق شيكاغو لمدة خمسة أيام، غير أن ذلك لم يكن مهمة سهلة.

وقالت بين: "لم يرد أحد أن يسكنهم، باستثناء فندق واحد وهو 'آمبر إن' الذي سمح لي بتأجير الغرف".

وبمعونة من منصات التواصل الاجتماعي بعدما كتبت الشابة الأميركية عن حال المشردين، تمكنت من حجز قرابة 60 غرفة.

وأضافت "الكلفة كانت 70 دولارا في اللية بالإضافة لوجبة"، مشيرة إلى أن أصدقاءها ساعدوها في نقل المشردين الذين تصفهم بـ" الأصدقاء" إلى الفندق، غير أن هؤلاء كانوا متوجسين من عرض المرأة الشابة.

وأوضحت بين أن بعضهم "لم يرد مغادرة الشارع، كانوا قلقين من ترك أغراضهم ... كثير من الرجال قالوا للنساء اذهبن أنتن ونحن سنظل مع الحاجيات"، وأَضافت أنها قالت لهم إنها ستعوض أي أغراض ستفقد وأقنعتهم بأن يصحبوها.

وتضيف: "توسلت إليهم أن يأتوا معي، درجة الحرارة كانت 25 تحت الصفر في ذلك الوقت".

وتقول "أن بي سي" إن بين تلقت مديحا وثناء باعتبارها "بطلة" لإنقاذها هؤلاء الأشخاص.