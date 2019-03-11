بطاقة بنكية بالبصمة بدلا من الرقم السري

مع تنامي الحاجة لتعزيز الخصوصية وحماية البيانات المالية، طورت شركة هولندية بطاقات ائتمانية بنكية معززة ببصمة الإبهام.

وابتكرت شركة "غيمالتو"/ (Gemalto) البطاقات المعززة بالبصمة في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية مع التسهيل على الأفراد.

وجاءت الفكرة للشركة من سهولة استخدام الهواتف الخلوية المعززة بقفل البصمة، والتي أصبحت تستقطب المستخدمين، ما يعني إمكانية تطبيقها على البطاقات البنكية.

وتشير الشركة إلى كفاءة وموثوقية هذه البطاقة بما يجعلها أفضل من الدفع عبر الخلوي، إذ تحتاج من الشخص حمل البطاقة وتوجيهها نحو جهاز الدفع ووضع البصمة في مكانها فقط.

وحتى الآن لا يزال استخدام هذه البطاقة محدودا، ولكنه متاح من خلال بنوك بريطانية وإيطالية.