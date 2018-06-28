بطاقات ذاكرة SD بسعة 128 تيرابايت!

أعلنت شركة SD Association التي تضع معايير إنتاج بطاقات الذاكرة الرقمية SD عن تطوير خصائص جديدة أطلقت عليها اسم (SD Express)، والتي ستعد طفرة في عالم تخزين البيانات.

الخاصية الجديدة للبطاقات التي أعلنت عنها الشركة ستمكن من نقل البيانات بسرعة 985 ميغابايت في الثانية، وبسعة تخزين تصل إلى 128 تيرابايت.

هذا التطور الهائل لإمكانات البطاقة الرقمية سوف يمكن المستخدم من الاحتفاظ بكل سجلاته الرقمية في بطاقة الذاكرة، نظرا لسعة تخزينها الضخمة، ويمكنه أيضا الاستعاضة بها عن محركات الأقراص الصلبة.

الإنجاز الجديد يفتح آفاقا بالنسبة لسعة التخزين لأنها لم تتجاوز في هذه البطاقات حتى الآن 2 تيرابايت.

وقال موقع engadget.com إن هذا يعني عمليا إمكانية تخزين 25 ألف فيلم بخاصية HD في بطاقة واحدة، أو 256 مليون صورة بافتراض أن حجم الصورة الواحدة هو 500 كيلوبايت، أو 25.6 مليون أغنية.

لكن الموقع حذر من الإفراط في التفاؤل لأن التكلفة ستكون مرتفعة كما أنها لن تكون متوافرة في الأسواق قبل سنوات من الآن.

وقال إن البطاقات التي سعتها واحد تيرابيت شحيحة في الوقت الحالي وتلك التي سعتها 512 غيغابايت عالية الثمن.