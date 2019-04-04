بطارية ثورية للسيارات الكهربائية

أعلنت شركة سويسرية رائدة في مجال تكنولوجيا البطاريات القابلة لإعادة الشحن أنها نجحت في تطوير بطارية ليثيوم عالية الكثافة تستخدم في السيارات الكهربائية ويمكنها العمل لمسافات طويلة.

وقالت شركة "إنوليث" إن البطارية، التي هي حاليا قيد التطوير في مختبراتها بألمانيا، ستكون الأولى من نوعها التي تستطيع إمداد سيارة كهربائية بالطاقة لمسافة تقرب من ألف كيلومتر.

وبالإضافة إلى مدى البطارية الجديدة البعيد وتكلفتها المنخفضة، ستكون أول بطارية غير قابلة للاشتعال تعتمد على الليثيوم تستخدم في السيارات الكهربائية.

ومن شأن هذه التقنية أن تحد من حرائق البطاريات التي تعاني منها الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية في الوقت الحالي.

ومن المتوقع أن يستغرق تطوير البطارية الجديدة وتسويقها ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، وستقوم شركة "إنوليث" بطرحها في السوق من خلال إنتاج تجريبي أولي في ألمانيا.