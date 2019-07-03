بست عبوات ناسفة.. استهداف أنبوب نفط استراتيجي بالعراق

نجحت فرق الإطفاء العراقية الأربعاء في إخماد حريق نشب بأنبوب نفط استراتيجي ينقل النفط من حقول كركوك إلى الموانئ التركية.

وقال مصدر أمني إن الحريق نجم عن تفجير ست عبوات ناسفة استهدفت أنبوب نقل النفط في قرية عين الجحش التابعة لناحية الشورة جنوب الموصل.

وأضاف أن الأنبوب متوقف حاليا عن العمل.

وتوقف ضخ النفط من حقول كركوك، قبل أكثر من عام ، إثر استعادة الحكومة المركزية السيطرة على المنطقة وطرد قوات البيشمركة من حقول النفط، ردا على الاستفتاء الذي أجراه الاقليم في أيلول/سبتمبر 2017، للاستقلال عن العراق.

وتوصلت بغداد وإقليم كردستان في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى اتفاق مبدئي لمعاودة ضخ النفط من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي بمعدل يتراوح بين 50 و100 الف برميل/يوميا.

وتشهد المناطق الواقعة في محيط كركوك وديالى والموصل تدهورا أمنيا، حيث لا يزال عناصر تنظيم داعش قادرين على تنفيذ هجمات ونصب حواجز وخطف عابرين.