بسبب فنزويلا.. شاناهان يلغي زيارة لأوروبا

ألغى القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان الأربعاء فجأة خطط توجهه إلى أوروبا.

وأشار متحدث باسمه إلى أنه الغى جولته الأوروبية على خلفية الأزمة في فنزويلا والوضع على الحدود الأميركية- المكسيكية.



وقال المتحدث، الكولونيل جو باتشينو، في بيان إن شاناهان قرر البقاء في واشنطن للتنسيق مع مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية بشأن فنزويلا والحدود، حيث يساعد الجيش وزارة الأمن الداخلي في أزمة الهجرة.



لكن وزارة الدفاع الأميركية ( البنتاغون) لم تلعب دورا مباشرا في فنزويلا حتى الآن، حيث تسببت معارضة حكومة نيكولاس مادورو في أزمة، وسط محاولة غير ناجحة حتى الآن في إثارة انتفاضة عسكرية.



ولا مؤشرات هناك على أن عملية عسكرية أميركية في الطريق، لكن من المتوقع مشاركة شاناهان في اجتماعات رفيعة المستوى لمراقبة الوضع في فنزويلا ودراسة الخيارات أمام الولايات المتحدة.



وقال الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس الأركان المشتركة، أمام لجنة اعتمادات فرعية في مجلس النواب الأربعاء إن الوضع في فنزويلا "غير واضح إلى حد ما اليوم"، كما أن الولايات المتحدة تجمع معلومات استخبارية لضمان حصول مسؤولي الإدارة على رؤية واضحة لما يحدث هناك.

جاء بيان باتشينو بعد ثلاث ساعات فقط على إعلان البنتاغون زيارة شاناهان لألمانيا وبلجيكا وانكلترا.





