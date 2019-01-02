'بسبب رحلة صيد'.. إيران تحتجز أردنيين

قالت وزارة الخارجية الأردنية الأربعاء إن السلطات الإيرانية تحتجز ثلاثة مواطنين أردنيين دخلوا المياه الإقليمية الايرانية عن "طريق الخطأ" عندما كانوا يقومون برحلة صيد في المياه الإماراتية الخميس الماضي.

ونقل بيان للخارجية الأردنية عن الناطق الرسمي باسم الوزارة ماجد القطارنة قوله إن "وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلمت سفارتنا في طهران منذ الثلاثاء بوجود ثلاثة أردنيين تم احتجازهم في المياه الإقليمية الإيرانية، حيث كانوا قد دخلوا بطريق الخطأ أثناء قيامهم برحلة صيد بحري بالمياه الإماراتية الخميس الماضي مع أصدقاء لهم من جنسيات عربية أخرى".

وأضاف أن "الوزارة تواصلت لهذا الأمر مع الجانب الإيراني الذي أكد أن المواطنين الثلاثة يتمتعون بصحة جيدة ويتلقون معاملة حسنة وأن عملية احتجازهم ستكون قصيرة، حيث سيتم عرضهم على محكمة في مدينة بندر لينك الواقعة في جنوب غرب إيران".

وأوضح القطارنة أن "السفارة (الأردنية في طهران) تلقت اتصالا هاتفيا صباح هذا اليوم (الأربعاء) من أحد المواطنين المحتجزين، حيث أكد أنهم بصحة جيدة ويتلقون معاملة حسنة من قبل السلطات الإيرانية وأنه سيترتب عليهم دفع غرامة وتقديم كفالة قانونية للمحكمة تمهيدا لإطلاق سراحهم".

وتابع أنه "بناء على ذلك قامت السفارة بالتواصل مع الخارجية الإيرانية للاستفسار عن تفاصيل هذه الإجراءات والتي ستقوم السفارة بتنظيمها بالتنسيق مع السلطات الرسمية الإيرانية للمساعدة في الإفراج عنهم وعودتهم سالمين بأسرع وقت ممكن".

وبحسب الخارجية، وقع الحادث الخميس الماضي وكان في المركب إضافة إلى الأردنيين الثلاثة، إماراتي ومصريان.