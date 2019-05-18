بسبب ‘العروش’.. ملايين سيغيبون الاثنين

أفاد استطلاع جديد بأن الحلقة الأخيرة من مسلسل "صراع العروش" (Game of Thrones) التي تعرضها شبكة HBO الأميركية ليل الأحد قد تتسبب في تغيب ملايين الأميركيين عن العمل الاثنين.

وأفاد استطلاع أعده معهد ووركفورس بالاشتراك مع استطلاع هاريس بأن 10.7 ملايين من الموظفين تقريبا يخططون لعدم التوجه إلى أماكن عملهم الاثنين بعد يوم على عرض اللحلقة الأخيرة من المسلسل الدرامي الخيالي، المقتبس عن سلسلة روايات "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج آر.آر. مارتن.

وقال 27.2 مليون شخص إن نهاية في الموسم الثامن من "صراع العروش" قد تدفعهم إلى التغيب عن العمل أو التأخر أو أنهم سيكونون أقل إنتاجا من أي يوم إثنين آخر.

وحطم الموسم الثامن من المسلسل أرقام المشاهدة لـHBO، ومن المتوقع أن يستمر الإقبال القياسي في الحلقة الأخيرة أيضا.

وبحسب الاستطلاع فإن حوالي 34 في المئة من الموظفين الراشدين في البلاد يعتزمون متابعة الحلقة الأخيرة.