بسبب أزمة الهجرة.. وزير داخلية ألمانيا يستقيل

أعلن وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر الأحد استقالته من منصبه بسبب خلافه مع المستشارة أنغيلا ميركل على خلفية أزمة الهجرة، بحسب ما أفادت به مصادر في الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الذي ينتمي إليه الوزير.

وكان سيهوفر قد عبر عن نيته الاستقالة خلال اجتماع مغلق للحزب في ميونيخ، كان لا يزال مستمرا حتى وقت متأخر الأحد. ويعتزم سيهوفر، بحسب المصادر ذاتها، الاستقالة من رئاسة حزبه المشارك في الائتلاف الحكومي.

ولم توضح المصادر، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، ما ستكون عليه تداعيات الاستقالة بالنسبة لمستقبل الحكومة الألمانية.

والسؤال المطروح هو ما إذا كان الحزب المسيحي الاجتماعي ينوي البقاء ضمن الائتلاف الحاكم بعد استقالة سيهوفر أو الخروج منه ما من شأنه حرمان المستشارة من الأغلبية في مجلس النواب وإغراق البلاد في أزمة سياسية كبرى.

وقد يعمد الحزب البافاري إلى استبدال سيهوفر الذي تدهورت علاقاته مع المستشارة بشخصية قادرة على التفاوض مع ميركل من أجل التوصل إلى تسوية في ملف الهجرة.

والنزاع يتعلق بكيفية التصدي لتدفق المهاجرين المسجلين في دول أخرى من الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا.

ويريد سيهوفر إعادة طالبي اللجوء المسجلين عند الحدود ما ترفضه ميركل خشية "تمدده" إلى كل الدول الأوروبية.