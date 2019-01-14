بريكست.. ماي تعول على خطاب الفرصة الأخيرة

تعتزم رئيسة الوزراء البريطانية حض النواب مرة جديدة الاثنين على المصادقة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يلقى رفضا واسعا.

وتسعى ماي إلى تفادي وضع "كارثي" في البلاد، في خطاب سيشكل فرصة أخيرة متاحة لها عشية تصويت حاسم في البرلمان.

وتحذر ماي بأنه في حال رفض البرلمان الاتفاق الثلاثاء، فقد يقوض ذلك آلية بريكست نفسها وكذلك الديمقراطية في المملكة المتحدة.

وستلقي رئيسة الوزراء خطابا من مصنع في "ستوك أون ترينت"، معقل مؤيدي بريكست بوسط إنكلترا، تحض فيه النواب على عدم تخييب آمال الناخبين الذين صوتوا لصالح الخروج في الاستفتاء عام 2016.

وستحذر ماي في خطابها بحسب مقتطفات بثها مكتبها مسبقا بأنه "من واجبنا جميعا تطبيق نتيجة الاستفتاء" وإلا فإن "ثقة الشعب بالعملية الديمقراطية وبسياسييه ستتكبد ضررا كارثيا".

في حال إفشال الاتفاق، فإن بريطانيا قد تخرج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 29 آذار/مارس ، ما سيؤدي إلى قطيعة مفاجئة تخشاها الأوساط الاقتصادية، أو أنها لن تغادر التكتل إطلاقا بحسب ماي.

وستقول في خطابها "مثلما لمسنا خلال الأسابيع الأخيرة، البعض في وستمنستر (البرلمان) يودون تأجيل بريكست بل حتى وقفه، وهم يستخدمون كل الوسائل الممكنة لتحقيق ذلك".

وستضيف "ماذا سيحصل إن كنا في وضع حيث البرلمان يحاول إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بالرغم من تصويت لصالح البقاء؟"

وكانت رئيسة الحكومة المحافظة حضت النواب في صحيفة "صنداي إكسبرس" الأحد على "القيام بما هو مناسب لبلدنا".