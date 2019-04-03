بريكست.. ماي تجتمع مع المعارضة

تلتقي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء زعيم حزب العمال المعارض في محاولة للتوصل لتسوية بشأن اتفاق بريكست قبل أيام من الموعد النهائي المقرر لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

وتأتي مباحثات ماي وزعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن بعد إعلانها أنها ستطلب من بروكسل تأجيلا قصيرا لبريكست لتفادي خروج بلا اتفاق.

وأغضبت الخطوة التي تم اتخاذها بعد اجتماع طويل للحكومة مساء الثلاثاء، أعضاء حزبها المتشددين حيال بريكست إذ يفتح اللقاء إمكانية أن تسعى البلاد لعلاقات اقتصادية أوثق مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست.

ودعا حزب العمال مرارا لبقاء بريطانيا في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، فيما استبعدت الحكومة حتى الآن حدوث ذلك مشددة أن بريطانيا يجب أن يكون لها سياسة تجارية مستقلة بعد بريكست.

واحتجاجا على عقد اللقاء، استقال عضو الحكومة من الصف الثاني نايجل أدامز مبلغا ماي في خطاب الاستقالة أنها ترتكب "خطأ كبيرا".

وكتب "من الواضح أننا سينتهي بنا الأمر في الاتحاد الجمركي. هذا ليس بريكست الذي وعدنا به ناخبينا".

ويرتقب أن تدخل ماي في مواجهة مع كوربن في المساءلة الأسبوعية لرئيسة الوزراء في مجلس العموم قبل اللقاء المتوقع بينهما بعد ظهر الاربعاء في البرلمان.