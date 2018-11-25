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الاتحاد الأوروبي يقر خروج بريطانيا

جانب من قمة القادة الأوروبيين للمصادقة على بريكست

صادق قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأحد على اتفاق خروج بريطانيا من التكتل وعلى الإعلان الذي يحدد العلاقة مع المملكة المتحدة في مرحلة ما بعد بريكست.

وقالت الدول الأوروبية في البيان الختامي لقمة عقدت في بروكسل إن "المجلس الأوروبي يوافق على اتفاق انسحاب المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية من الاتحاد الأوروبي ومن الهيئة الأوروبية للطاقة النووية"، مؤكدة العمل على إرساء "أقرب علاقة ممكنة" مع لندن بعد بريكست.

وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قد وصف انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه "مأساة"، مضيفا أن "خروج بريطانيا أو أي دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي لا يدعو للابتهاج ولا للاحتفال، إنها لحظة حزينة".

وأكد كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف بريكست ميشال بارنييه الأحد أن الاتحاد الأوروبي سيبقى "شريكا وصديقا" للمملكة المتحدة بعد بريكست.

و"اتفاق الانسحاب" الذي استمرت المفاوضات بشأنه 17 شهرا، سيخضع لاختبار المصادقة عليه في البرلمان الأوروبي وفي البرلمان البريطاني قبل أن يدخل حيز التنفيذ في 29 آذار/مارس 2019.

واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بريكست يشكل دليلا على أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى "إعادة تأسيس"، وذلك لدى وصوله الأحد إلى بروكسل للمشاركة في القمة الأوروبية.

وقال قبيل التصديق على اتفاق بريكست: "إنها لحظة حرجة للاتحاد الأوروبي"، الذي يحتاج في رأيه إلى "إعادة تأسيس".

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