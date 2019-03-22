بريكست.. بريطانيا توافق على المقترح الأوروبي

قال رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك الخميس إن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي وافقت على مقترحين قدمهما الاتحاد لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح تاسك "التقيت رئيسة الوزراء ماي عدة مرات الليلة للتأكد من أن بريطانيا تقبل سيناريوهات التمديد".

وأضاف "أنا سعيد بأن أؤكد أن لدينا اتفاق حول ذلك".

وكانت ماي طلبت من القادة الأوروبيين الموافقة على إرجاء موعد الطلاق بين لندن وبروكسل لغاية 30 حزيران/يونيو، لكنّ هذا الأمر دونه عقبة قانونية ذلك أن الانتخابات التشريعية الأوروبية ستجري من 23 وحتى 26 أيار/مايو، وبقاء بريطانيا في الاتحاد لما بعد هذا التاريخ يحتم عليها المشاركة في هذه الانتخابات.

تحديث (23:15 تغ)

أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الخميس أن القادة الأوروبيين مستعدون لاقتراح خيارين على بريطانيا لتأجيل موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والمحدد أصلا في 29 آذار/مارس الجاري.

وقالت الرئاسة إنه في حال وافق النواب البريطانيون الأسبوع المقبل على اتفاق الخروج الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل في تشرين الثاني/نوفمبر فإن موعد بريكست سيرجأ عندئذ لغاية 22 أيار/مايو.

أما في حال رفض النواب الاتفاق، فيتم إمهال لندن لغاية 12 نيسان/أبريل لكي تقرر ما إذا كانت ستشارك في الانتخابات التشريعية الأوروبية.

وبحسب مصدر أوروبي فإن هذه الحالة تعني إمكانية تأجيل بريكست لنهاية العام.