بريكست.. مئات الآلاف يطالبون باستفتاء جديد

يشارك مئات آلاف البريطانيين في مظاهرة في لندن السبت للمطالبة بإجراء استفتاء جديد حول بريكست، الأمر الذي من شأنه زيادة التوتر في وقت تتردد رئيسة الوزراء تيريزا ماي في طرح اتفاق الانفصال مع الاتحاد الأوروبي أمام النواب.

وأعلنت شخصيات سياسية من توجهات متباينة ومشاهير على غرار الممثلة كيرا نايتلي، المشاركة في المسيرة التي انطلقت في وسط لندن عند الظهر بتوقيت غرينتش وتخللها إلقاء عدة كلمات.

ومنذ صباح السبت، كان المشاركون الذين قدموا من مختلف أنحاء بريطانيا، يوزعون منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تحضيراتهم، تتضمن أعلاما للاتحاد الأوروبي ولافتات تطالب بـ"إلغاء المادة 50" من معاهدة لشبونة الناظمة لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه المسيرة بعد يومين من قرار المسؤولين الأوروبيين منح المملكة المتحدة خيارين لتأجيل بريكست إلى ما بعد التاريخ المقرر في 29 آذار/مارس، محددين تاريخ 12 نيسان/أبريل على أقرب تقدير للاستحقاق المصيري، وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من الاستفتاء الذي أقر الخروج من الاتحاد الأوروبي.