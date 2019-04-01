'بريكست'.. ألمانيا قد تسمح للبريطانيين بالبقاء

ذكرت صحيفة سود دويتشه تسايتونج إن ألمانيا تعتزم السماح للمواطنين البريطانيين وأسرهم الذين يعيشون في البلاد بالبقاء فيها حتى إذا انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بشأن العلاقات في المستقبل.

وكان من شأن اتفاق خروج جرى التفاوض عليه بين لندن والاتحاد الأوروبي السماح لمئة ألف بريطاني يعيشون حاليا في ألمانيا بالبقاء بعد فقد وضعهم كمواطني دولة عضو بالاتحاد الأوروبي.

ولكن دول الاتحاد الأوروبي تصعد استعدادها للتكيف مع الوضع في حالة عدم التوصل لاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعدما رفض البرلمان البريطاني اتفاق الانسحاب للمرة الثالثة.

ونقلت الصحيفة عن وثيقة أرسلتها حكومة برلين للولايات الاتحادية بألمانيا قولها إنه سيتم السماح للمواطنين البريطانيين وأسرهم بالبقاء حتى دون التوصل لاتفاق على الرغم من أنه سيتعين عليهم التقدم بطلب للحصول على تصريح جديد.

وأضافت الصحيفة أن الوثيقة أوضحت أيضا أنه لم يتم اتخاذ قرار على المستوى الأوروبي بهذا الشأن.