بريكسب.. ماي قلقة من 'مؤامرات برلمانية'

ندد مكتب تيريزا ماي الأحد بمؤامرات اتهم برلمانيين بتدبيرها لسحب ملف بريكست من يد رئيسة الوزراء البريطانية خلال الأسبوع المقبل، معتبرا أن الأمر "مقلق للغاية".

وأوردت الصحافة الأحد أن بعض النواب يعتزمون طرح تعديلات تتعلق بنظام عمل مجلس العموم لعرقلة خطط ماي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت متحدثة باسم رئاسة الحكومة إن "الشعب البريطاني صوت للخروج من الاتحاد الأوروبي ومن الأساسي أن يلتزم السياسيون المنتخبون بهذا القرار".

وتابعت "إن أي محاولة لسحب قدرة الحكومة على توفير الشروط القانونية لخروج منتظم في هذه اللحظة التاريخية أمر مقلق للغاية".

وأكدت المتحدثة باسم ماي أن "أعضاء البرلمان الذين يريدون الالتزام ببريكست عليهم أن يصوتوا من أجله، وإلا هناك خطر أن يمنع البرلمان عملية بريكست" المقررة في 29 آذار/مارس.

ومن المفترض أن تعرض ماي على النواب الاثنين خطة جديدة لبريكست بعدما رفض النواب بنسبة كثيفة في 15 كانون الثاني/يناير الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل في نهاية 2018.

وباشرت ماي منذ ذلك الحين مفاوضات مع المعارضة سعيا للتوصل إلى توافق على اتفاق جديد، لكن جهودها تبدو في طريق مسدود.