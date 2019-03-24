بريطانيا ترفض طلب لجوء باقتباسات دينية

أعادت وزارة الداخلية البريطانية النظر في طلب لجوء مهاجر إيراني، بعدما رفضته في باديء الأمر، مستخدمة في ذلك اقتباسات "عنيفة" من الكتاب المقدس.

وكانت إدارة الهجرة البريطانية قد استشهدت باقتباسات "عنيفة" من الكتاب المقدس لرفض طلب لجوء تقدم به مواطن إيراني قال إنه اعتنق المسيحية لأنها ديانة مسالمة.

واستخدمت وزارة الداخلية - المسؤولة عن التعامل مع الهجرة، أجزاء من أسفار اللاويين والخروج والرؤيا في محاولة لإثبات أن المسيحية بالكاد تكون ديانة "سلمية"، حسب ما نشره ناثان ستيفنز محامي المهاجر الإيراني على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد أثارت القضية غضب الكنيسة الإنكليزية، فيما ندد المدافعون عن الهجرة بالقرار الذي اعتبروه مثالا آخر لأساليب وزارة الداخلية القاسية.

وكان المهاجر الإيراني الذي لم يتم تحديد هويته بعد، قد قدم طلب اللجوء في عام 2016، لكن لم يتضح ما إذا كان قدمه على أساس معتقده الديني الجديد، حسب ما كتبه المحامي.

وقد استخدمت إدارة الهجرة اقتباسات من سفر اللاوين من الكتاب المقدس دليلا ضد ادعاء طالب اللجوء. وجاء في تقرير رفض طلب اللجوء أن "هذه الأمثلة لا تتفق مع ادعائك بأنك تحولت إلى المسيحية بعد اكتشاف أنها دين سلمي، على عكس الإسلام الذي يحتوي على عنف وغضب وانتقام".

وقال محامي طالب اللجوء "لقد رأيت الكثير على مدار الأعوام الماضية، لكنني شعرت بالصدمة الحقيقية لقراءة هذا الخطاب المسيء بشكل لا يصدق، والذي استخدم لتبرير رفض طلب اللجوء".

ومع تزايد الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت وزارة الداخلية بيانا علقت فيه على الواقعة.

وجاء في البيان، "إن خطاب الرفض لا يتفق مع سياستنا في ما يخص دعاوى اللجوء المبنية على اضطهاد ديني، بما في ذلك التحولات من ديانة معينة".