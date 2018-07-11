بريطانيا تغرّم فيسبوك.. 'خالفت القانون ولم تحم البيانات'

كشف مشرع بريطاني عن فرض غرامة مالية على فيسبوك قدرها 500 ألف جنيه إسترليني (663 ألف دولار) بسبب فشله في حماية بيانات المستهلكين.

وقال رئيس لجنة الإعلام في البرلمان داميان كولينز إن مكتب المفوض الإعلامي الذي حقق في فضيحة شركة كامبريدج أناليتيكا للاستشارات السياسية، خلص إلى أن فيسبوك "خالفت القانون".

وأضاف في تصريحات يوم الأربعاء "ينبغي على الشركة الآن أن تقدم نتائج تحقيقاتها الداخلية لمكتب المفوض، ولجنتنا، وسلطات التحقيق الأخرى ذات الصلة".

وكانت فيسبوك تحت المراقبة منذ ورود مزاعم بأن شركة كامبريدج أناليتيكا استخدمت بيانات عشرات الملايين من حسابات فيسبوك أثناء الانتخابات الأميركية في 2016.

وقد وقعت الجرائم المزعومة قبل إصدار قوانين حماية البيانات الجديدة في الاتحاد الأوروبي والتي تسمح بغرامات أكبر بكثير من التي تم فرضها مؤخرا على فيسبوك.