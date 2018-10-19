اختفاء خاشقجي.. لندن: ردنا سيكون محل بحث

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت الجمعة إن المزاعم المتعلقة بقضية الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي لن تكون مقبولة إطلاقا إن تبين صحتها، لكن أي رد فعل من جانب بريطانيا سيكون محل "بحث".

وقال هنت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن "جزءا من رد فعلنا سيتوقف على رد الفعل السعودي، وما إذا كنا نشعر بأنهم يأخذون الأمر بجدية كما نأخذه نحن، لكن هذه مسألة خطيرة جدا جدا".

وتابع قائلا "علاقتنا مع السعودية علاقة استراتيجية أيضا، ردنا سيكون محل بحث... وفي النهاية إذا تبين أن هذه الروايات صحيحة، فإن هذا، وبوضوح شديد، لن يكون متسقا مع قيمنا".

كان مسؤولون أتراك قد قالوا إنهم يعتقدون أن خاشقجي اغتيل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، وهو ما تنفيه الرياض.