بريطانيا: مصابان تعرضا لغاز الأعصاب 'نوفيتشوك'

قالت الشرطة البريطانية الأربعاء إن المصابين بالتسمم قرب مدينة سالزبوري تعرضا لنوعية الغاز السام نفسه الذي استخدم ضد العميل الروسي سيرغي سكريبال وابنته.

وذكرت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أن الشخصين يرقدان حاليا في المستشفى بحالة حرجة بعد تعرضهما لغاز أعصاب سام من نوع "نوفيتشوك".

وعثر على رجل وامرأة وهما بريطانيان في حالة حرجة بمنزل في أمسبري السبت، وهي تقع على مقربة من سالزبري حيث تسمم سكريبال وابنته بغاز الأعصاب في آذار/ مارس الماضي.

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وحمّلت بريطانيا في حينه روسيا مسؤولية الهجوم وقالت إن السم الذي استخدم في الاعتداء اسمه "نوفيتشوك" وهو من مجموعة غازات الأعصاب الفتاكة التي طورها الجيش السوفيتي في السبعينيات والثمانينيات.