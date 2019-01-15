بريطانيا.. سيناريوهات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي

ويبدو أن دعوات اللحظة الأخيرة التي أطلقتها ماي للنواب بالموافقة على خطتها للخروج لم تلق آذانا صاغية، وعليه فإن المملكة المتحدة الآن في مواجهة خيارات مختلفة منها ما قد يغير من شكل المشهد السياسي البريطاني بالكامل.

وقبل نحو شهرين من موعد المهلة الممنوحة للخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس، لا تزال بريطانيا مقسمة بشدة بشأن الخطوة التالية.

432 نائبا رفضوا خطة "بريكست" التي قدمتها للبرلمان رئيسة الوزراء تيريزا ماي، في مقابل 202 نائبا صوتوا لصالح الخطة.

انتخابات جديدة

هذا هو المسار المفضل لحزب العمال المعارض. الخسارة الثقيلة لماي في تصويت الثلاثاء قد تعجل برحيلها من المنصب والدعوة لانتخابات عامة.

زعيم حزب العمال جيريمي كوربن تقدم بطلب سحب الثقة من الحكومة، وسيبدأ البرلمان البريطاني مناقشة الطلب الأربعاء قبل طرحه للتصويت.

وفي حال تصويت البرلمان لصالح رحيل حكومة ماي، ستجرى انتخابات عامة يتبعها تشكيل حكومة جديدة سيتعين عليها كذلك تقديم خطة للخروج من الاتحاد الأوروبي أو تنفيذ خيار بديل.

لا اتفاق

ربما لا يحظى هذا الخيار بتأييد داخل البرلمان أو حتى بين أعضاء حكومة ماي، لكن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بين الحكومة والاتحاد سيكون الخطوة التالية أوتوماتيكيا بنهاية آذار/مارس، في ظل عدم تغير المعطيات في لندن أو بروكسل.

وفي النقاش الأخير أمام البرلمان، قبل تصويت الثلاثاء، أبدى كل من كوربن وماي معارضتهما للانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

اتفاق جديد

قبل تصويت الثلاثاء، كانت رئيسة الوزراء تعهدت في حال خسارتها التصويت بالعمل على خطة جديدة للاتفاق على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

خيار تعديل الاتفاق أو الحصول على اتفاق جديد أيده عدد من نواب البرلمان، لكن قادة الاتحاد الأوروبي شددوا على أنهم لا يعتزمون إعادة التفاوض على اتفاق خروج المملكة المتحدة.

تمديد المهلة

كإجراء مكمل للخيار السابق، قد تكون الخطوة التالية بالنسبة للندن هي الحصول على تمديد لمهلة 29 آذار/مارس من أجل إقرار اتفاق للخروج.

صحيفة "غارديان" البريطانية تقول إن الاتحاد الأوروبي وعد بشكل غير رسمي بالموافقة على تمديد المهلة في حال احتاجت لندن لمزيد من الوقت لإقرار اتفاق حول الخروج.

وتقول وسائل إعلام بريطانية إن المهلة قد يتم مدها إلى تموز/يوليو المقبل، وقد يتم كذلك تمديد المهلة في حال احتاجت لندن إلى إجراء استفتاء جديد أو انتخابات جديدة.

استفتاء جديد

الخروج من الاتحاد الأوروبي فرضه بالأساس استفتاء شعبي في حزيران/يونيو أبدى فيه 51.89 بالمئة من البريطانيين رغبتهم بالانسحاب من التكتل القاري.

ويدعم معارضو الخروج إجراء استفتاء جديد، إلا أن هذا الاستفتاء يتطلب كلا من دعم الحكومة وموافقة البرلمان وهما تحت سيطرة حزب المحافظين الداعم حاليا للخروج من الاتحاد الأوروبي.

لكن هزيمة ماي في تصويت الثلاثاء قد تغير من رأي أعضاء البرلمان في فكرة إجراء استفتاء ثان، وقد تحطى تلك الفكرة بدعم حكومة جديدة في حال رحيل الحكومة الحالية.

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