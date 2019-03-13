بريطانيا: سنخفض الرسوم الجمركية

أعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء أنها ستخفض الرسوم الجمركية على 87 في المئة من وارداتها في حال تم بريكست من دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنها لن تقوم بعمليات تفتيش جمركي عند الحدود مع إيرلندا.

وبموجب النظام الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في حال غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس بدون اتفاق، ستبقى الرسوم لكن ستخفض على بعض المنتجات الزراعية لحماية المنتجين البريطانيين.

ويهدف النظام الجديد إلى تجنب ارتفاع أسعار الواردات من الاتحاد الأوروبي بشكل مفاجئ بالنسبة للمستهلكين وحدوث خلل في سلاسل الإمداد. ومن المقرر أن يكون هذا النظام مؤقتا بمدة تصل إلى 12 شهرا بانتظار التفاوض على نظام دائم.

وقال وزير السياسة التجارية جورج هولينغبيري "في حال غادرنا من دون اتفاق، فسنلغي معظم الرسوم الجمركية على واردتنا مع المحافظة على الرسوم بالنسبة للصناعات الأكثر حساسية".

وأفاد بأن "هذا النهج المتوازن سيساعد على دعم الوظائف البريطانية وتجنب الارتفاع المحتمل للأسعار الذي قد يؤثر بشكل أكبر على الفقراء".



