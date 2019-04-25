بريطانيا ستقلل اعتماد الجيل الخامس على هواوي

قال مصدر أمني إن بريطانيا ستحجب الأجزاء الأساسية من شبكة إنترنت الجيل الخامس عن شركة هواوي للإلكترونيات، وفقا لوكالة رويترز.

وقال متحدث باسم الحكومة الأربعاء إن بريطانيا تجري "مراجعة تستند إلى أدلة" لسلسلة الإمداد الخاصة بشبكة الجيل الخامس "اليوم وفي المستقبل".

وأضاف أن قرارات مجلس الأمن القومي سرية، مؤكدا أن أمن ومتانة شبكات الاتصالات في المملكة المتحدة لهما الأولوية القصوى.

وتعد هواوي أكبر منتج لأجهزة الاتصالات في العالم وتخضع لتدقيق شديد بعدما أبلغت الولايات المتحدة حلفاءها بألا يستخدموا تكنولوجيا هواوي بسبب مخاوف من اتخاذها وسيلة لأنشطة تجسس صينية.

وقال توم توجنهات رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني إن من الصعب للغاية التمييز بين ما هو أساسي وما هو غير أساسي في الجيل الخامس بسبب الطريقة التي تؤسس بها الشبكة.

وأضاف لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي" يجري الجيل الخامس تحولا من نظام إنترنت أسرع إلى نظام إنترنت يمكنه الربط بين كل شيء لذا يكون التمييز بين الأساسي وغير الأساسي أصعب بكثير.

وفي أجواء شبهها البعض بسباق التسلح أيام الحرب الباردة، تشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن هيمنة الجيل الخامس ستعطي منافسا عالميا لها مثل الصين أفضلية ليست واشنطن مستعدة لتقبلها.

ويقول خبراء غربيون في مجال التكنولوجيا إن الجيل الخامس تكنولوجيا ثورية ستتيح سرعات إنترنت أكبر بكثير وستصبح حجر الأساس للعديد من الصناعات والشبكات.