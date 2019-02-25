بريطانيا ستصنف حزب الله 'بأكمله' منظمة إرهابية

أعلنت بريطانيا الاثنين أنها ستصنف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية بما في ذلك جناحه السياسي.

وقال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد إن "حزب الله يستمر في محاولاته زعزعة الأوضاع الهشة في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفريق بين جناحه العسكري المحظور فعليا، والحزب السياسي".

وأضاف "بسبب ذلك، لقد اتخذت قرارا بحظر الحزب بمجمله".

ويصنف حزب الله المدعوم من إيران منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة التي أعربت الأسبوع الماضي عن تنامي دوره في الحكومة اللبنانية.

وسيدخل الحظر البريطاني حيز التنفيذ الجمعة إذا ما حصل على إقرار من البرلمان.

ويعني هذا الحظر أن أي شخص يكون عضوا في حزب الله أو يدعم الحزب سيرتكب جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى 10 أعوام في السجن.