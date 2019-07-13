لندن: طلبنا ضمانات مقابل الإفراج عن غريس 1

أبلغ وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت السبت نظيره الإيراني محمد جواد ظريف أنه سيتم تسليم ناقلة النفط "غريس1" المحتجزة في جبل طارق، إذا قدمت طهران ضمانات أنها لا تنتهك العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي عبر توجهها إلى سوريا.



وكتب في تغريدة بعد ما وصفه بأنه "اتصال بناء" مع ظريف، أن بريطانيا "ستسهل عملية تسليم ناقلة النفط إذا تلقينا ضمانات أنها لن ترسل إلى سوريا، عند إتمام الإجراءات اللازمة أمام قضاء جبل طارق".

وفي الرابع من الشهر الجاري، قامت الشرطة وعناصر الجمارك في جبل طارق، بمساعدة البحرية البريطانية، باحتجاز السفينة على بعد بضعة كيلومترات جنوب المنطقة البريطانية الواقعة أقصى جنوب إسبانيا.

ويشتبه بأن "غريس 1" كانت تقل كميات من النفط إلى سوريا، في انتهاك للعقوبات الدولية على دمشق.

وهدد مسؤؤلون رفيعون في الجمهورية الإسلامية باحتجاز ناقلات بريطانية.