تواصل الشرطة البريطانية مطاردة مشغلي طائرات مسيرة تحلق في محيط مطار غاتويك الدولي قرب لندن، ما تسبب بمشكلة كبيرة لعشرات آلاف المسافرين قبل أيام من عيد الميلاد.

وأعلن المطار في بيان الخميس أن "جميع الرحلات من و إلى غاتويك علقت بسبب رصد أنشطة طائرات مسيرة حول المطار. للأسف، هناك تأخيرات عديدة وإلغاء لرحلات".

وتشترك أكثر من 20 وحدة من الشرطة في عمليات البحث عن المسؤولين عن هذا العمل.

وقال المسؤول في الشرطة المحلية جوستن بارتنشاو "نعتقد أن ذلك أمر متعمد لتعطيل المطار. لكن ليس هناك أي إشارات على الإطلاق أن الأمر مرتبط بالإرهاب".

وتأثر نحو 10 آلاف مسافر بهذه التدبير مساء الأربعاء، فيما كان 110 آلاف آخرون على وشك الوصول أو السفر من المطار الخميس عبر 760 رحلة.

وكانت حركة الملاحة قد علقت في المطار الأربعاء بعد الإبلاغ عن طائرتين مسيّرتين تحلقان في الموقع، وعادت الحركة إلى المطار ليلا لثلاثة أرباع الساعة قبل أن تتوقف مجددا إثر الإبلاغ عن تحليق طائرات مسيرة في جواره.

ومطار غاتويك، الذي يعدى ثاني أكبر مطار في بريطانيا بعد هيثرو، هو ثامن أكبر مطار في أوروبا من حيث حركة الملاحة، ويسير رحلات إلى أكثر من 228 وجهة في 74 بلدا، ويعبره نحو 45 مليون مسافر في السنة.