بريطانيا.. استقالة وزير 'بريكست'

قدّم الوزير البريطاني المكلف بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ديفيد ديفيس استقالته من منصبه الأحد، بعد يومين من موافقة الحكومة على خطة للحفاظ على علاقات اقتصادية قوية مع التكتل في أعقاب خروج لندن منه.

واستقالة ديفيس تلتها، بحسب وسائل إعلام بريطانية، استقالة وزير الدولة لشؤون (بريكست) ستيف بايكر.

وديفيس هو أحد قدامى الحزب المحافظ المعروف بمواقفه الراسخة المشككة في البناء الأوروبي.

وكان ديفيس قد تم تعيينه في منصبه قبل عامين، وهو كان قد هدد مرارا بالاستقالة بسبب خلافات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بحسب وسائل إعلام.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية